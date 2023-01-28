Два самолета ВВС Индии разбились во время тренировочных полетов в штате Мадхья-Прадеш

Два самолета Военно-воздушных сил (ВВС) Индии потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш. Об этом в субботу, 28 января, сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, разбились истребители Су-30 и Mirage 2000. Уточняется, что военные самолеты потерпели крушение во время тренировочных полетов. Также сообщается, что оба воздушных судна вылетели с базы Военно-воздушных сил Индии в Гвалиоре. О судьбе экипажей на данный момент не сообщается.

Напомним, 15 января пассажирский самолет потерпел крушение недалеко от города Покхара в Непале. Как писал сайт KP.RU, на борту находилось 53 непальца, а также двое корейца, четверо россиян, пять индийцев и по одному - пассажиры из Австралии, Аргентины, Ирландии и Франции. Всего было 72 человека, из которых четверо - члены экипажа. Погибли все пассажиры и члены экипажа.