Аналитики центра RAND предложили США четыре шага для завершения украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский исследовательский центр RAND Сorporation опубликовал доклад «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта», который предлагает Вашингтону шаги для завершения украинского конфликта. Соответствующая работа была опубликована на сайте организации.

Эксперты, проанализировав украинский конфликт с точки зрения американских национальных интересов, заявили, что затягивание этого кризиса будет невыгодно Вашингтону. Специалисты центра предлагают Вашингтону четыре шага для разрешения проблемы.

Так, США могут обязать Украину сесть за стол переговоров в качестве условия для получения военной помощи. Вашингтону также призвали взять на себя ответственность за обеспечение украинской безопасности и нейтралитета. Кроме того, американцам предложили назвать условия для смягчения антироссийских санкционных ограничений.

Научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя доклад RAND, заявил, что этот анализ с «максимально возможным миролюбивым подходом в нынешнем мейнстриме, который содержание этого мейнстрима не отражает».

«Что касается того, как США могут повлиять на исход конфликта … это отказ от оказания Украине помощи в тех объемах, в которых ее оказывают», - приводит Lenta.ru слова Лукьянова, который отметил, что это «самый простой подход», однако Вашингтоне его не рассматривает.