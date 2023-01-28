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НовостиВ мире28 января 2023 7:16

Белый дом заявил, что США убеждают Китай не поддерживать спецоперацию на Украине

Вашингтон также призывает Пекин соблюдать американские санкции в отношении Москвы.
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Белый дом заявил, что США убеждают Китай не поддерживать спецоперацию на Украине

Белый дом заявил, что США убеждают Китай не поддерживать спецоперацию на Украине

Фото: REUTERS

Вашингтон призывает Пекин не поддерживать специальную военную операцию России на Украине и намерен принимать меры против компаний, в том числе в Китае, нарушающих американский режим санкционных ограничений в отношении Москвы. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Разумеется, ясно доводили до сведения китайской стороны, что сейчас не время поддерживать Россию. Мы продолжаем вести такие разговоры с китайской стороной. И мы, безусловно, продолжим преследовать те структуры, которые нарушают санкции», - заявил представитель Белого дома.

При этом Кирби не стал комментировать возможное применение мер в отношении китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, не соблюдают американские санкции в отношении Москвы.

При этом, напомним, накануне генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан в свей служебной записке к подчиненным предположил, что США вступят в войну с Китаем уже в 2025 году.