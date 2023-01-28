Эксперт Роспотребнадзора допустила заболевание гриппом дважды за сезон Фото: Shutterstock

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала допустимым заболеть гриппом дважды за сезон, отметив при этом, что даже после болезни стоит вакцинироваться, если прививка ранее не была сделана.

Как уточнила специалист, заболеваемость гриппом возможна дважды, по причине того что в воздухе одновременно циркулирует сразу несколько штаммов.

«Заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим. Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)», - отметила врач в беседе с РИА Новости.

Пшеничная заявила, что вакцины от сезонного гриппа включают антигены сразу против трех или четырех штаммов гриппа, которые относятся к подтипам А и В, поэтому когда человек перенес грипп и не вакцинировался, есть смысл привиться, особенно при заболевании в самом начале эпидемического сезона - ноябре-декабре.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости свиным гриппом типа B.