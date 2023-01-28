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НовостиЭкономика28 января 2023 8:17

Страны G7 одобрили планы Евросоюза ввести потолок цен на российское дизельное топливо

Bloomberg: Страны G7 одобрили планы Евросоюза ввести потолок цен на российское дизельное топливо
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Страны G7 одобрили планы Евросоюза ввести потолок цен на российское дизельное топливо

Страны G7 одобрили планы Евросоюза ввести потолок цен на российское дизельное топливо

Фото: REUTERS

Страны «Большой семерки» (G7) одобрили планы Европейского союза ввести потолок цен на российское дизельное топливо на уровне 100-110 долларов за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на собственный источник.

«G7 дала понять, что ее устраивает установление в ЕС потолка цен на экспорт российского дизельного топлива на уровне между 100 и 110 долларами», - сообщает агентство.

Как отмечается, подобным образом Вашингтон и их союзники пытаются избежать серьезного скачка стоимости топлива на рынке. Источник агентства сообщает, что стороны дискуссии по этому вопросу уверены в возможности достижения согласия этих договоренностей.

Напомним, днем ранее, 27 января, появилось сообщение, что Эстония, Литва и Польша выступили за снижение потолка цен на российскую нефть на уровне между 40 и 50 долларами за баррель. Как сообщал Bloomberg, Вашингтон и некоторые их союзники в ходе пересмотра лимита в марте этого года напротив планируют сохранить потолок цен на черное золото из России на уровне 60 долларов за баррель.