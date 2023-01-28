Страны G7 одобрили планы Евросоюза ввести потолок цен на российское дизельное топливо Фото: REUTERS

Страны «Большой семерки» (G7) одобрили планы Европейского союза ввести потолок цен на российское дизельное топливо на уровне 100-110 долларов за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на собственный источник.

«G7 дала понять, что ее устраивает установление в ЕС потолка цен на экспорт российского дизельного топлива на уровне между 100 и 110 долларами», - сообщает агентство.

Как отмечается, подобным образом Вашингтон и их союзники пытаются избежать серьезного скачка стоимости топлива на рынке. Источник агентства сообщает, что стороны дискуссии по этому вопросу уверены в возможности достижения согласия этих договоренностей.

Напомним, днем ранее, 27 января, появилось сообщение, что Эстония, Литва и Польша выступили за снижение потолка цен на российскую нефть на уровне между 40 и 50 долларами за баррель. Как сообщал Bloomberg, Вашингтон и некоторые их союзники в ходе пересмотра лимита в марте этого года напротив планируют сохранить потолок цен на черное золото из России на уровне 60 долларов за баррель.