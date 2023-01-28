В МИД России заявили, что взрывами на «Северных потоках» Евросоюзу указали на подчиненное США положение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Подрывы трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» показали Европейскому союзу, что Брюссель находится в зависимости от Вашингтона. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства исключительность таких терактов состоит в том, что европейским странам «было недвусмысленно указано на их подчиненное положение». «Их фактически лишили возможности приобретения базового для хозяйственной деятельности товара по приемлемым ценам, вынуждая покупать его втридорога», - приводит ТАСС слова дипломата.

По словам Сыромолотова, будет совсем нетрудно представить, какой на этом фоне был нанесен удар экономике европейских стран, а также их конкурентоспособности и благополучию простых граждан.

Напомним, днем ранее, 27 января, заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд признала, что Вашингтон «вполне удовлетворен» взрывами на «Северных потоках», что в итоге вывело из строя трубопровод. По ее словам, «вся администрация» президента США довольна тем, что этот газопровод «превратился в груду металла на дне морском».