Посол Израиля в ФРГ заявил, что его страна оказывает «закулисную» помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль оказывает «закулисную» помощь Украине. Такое заявление сделал израильский посол в Берлине Рон Прозор, отметив, что речь идет о более масштабной помощи, чем та, о которой известно.

«Помогаем - пусть и закулисно, и гораздо больше, чем известно», - приводит Berliner Morgenpost слова дипломата, который таким образом ответил на вопрос о том, почему Израиль направляет Украину не военную, а только гуманитарную помощь.

Позор заявил, что Израиль, в том числе, блокирует поставки ракет и беспилотников из Ирана, а весь объем помощи Киеву, по его словам, израильские власти не афишировать не хотят из-за присутствия России в Сирии, а также проживания большой еврейской общины на российской территории.

Напомним, ранее появилось сообщение о планах Израиля передать украинским воскам технологии оповещения о ракетах и дронах.