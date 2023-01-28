Названа сумма потерь H&M от ухода с российского рынка Фото: REUTERS

Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) потерял около 3,7 млрд шведских крон (примерно 363 млн долларов) после ухода с российского рынка и закрытия 172 магазинов в России, а также трех магазинов в Белоруссии. Об этом сказано в отчете компании.

Кроме того, давление на прибыль компании оказал и мировой экономический спад, а также расходы на реструктуризацию, перебои в цепочках поставок, увеличение стоимости электроэнергии и сильный доллар США. Суммарно все потери от этих факторов составили 5 млрд крон (490 млн долларов).

Отмечается, что чистая прибыль в 2022 финансовом году, охватывающем период с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года, упала до 3,566 млрд крон (примерно 350 млн долларов) с 11,010 млрд крон (более 1,08 млрд долларов) годом ранее.

Напомним, ранее были названы российские бренды одежды и обуви, которые могут заменить иностранные. Среди них оказались были названы Respect, Ralf Ringer, Tervolina, а также Demix и многие другие.