РБК: переводы россиян в страны СНГ выросли более чем на 300% в 2022 году

Одной из основных причин роста переводов является переезд граждан: пиковые периоды - весна и осень 2022 года Фото: REUTERS

Переводы граждане России в Казахстан, Грузию, Армению достигли рекордных объемов и выросли на 300–500% в 2022 году. К такому выводу пришли в РБК, изучив статистику переводов в страны СНГ. "Одной из основных причин роста переводов является переезд граждан: пиковые периоды - весна и осень 2022 года", - отмечает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Екатерина Семерикова, уточнив, что речь идет о начале Россией спецоперации в Украине и объявлении частичной мобилизации в РФ. Так, например, из России в Казахстан в 2022 году было переведено 357 млрд тенге, примерно 775,4 млн долларов, следует из данных, опубликованных Нацбанком Казахстана. Транзакции в долларах превышают прошлогодние показатели в 6,8 раз, что составляет по оценкам РБК 579%.

В Грузию из России в 2022 году через системы денежных переводов было отправлено около 2 млрд долларов, что является рекордным объем с 2012 года, говорится в материале со ссылкой на доступную статистику на сайте ЦБ Грузии.

"Для сравнения в 2021 году по этому направлению прошло $411,3 млн, таким образом показатель 2022 года превысил предыдущий в пять раз", - поясняет РБК, отмечая, что показатель вырос на 403%. Тем временем, объем транзакций из России в Узбекистан по итогам 2022 года составил 14,5 млрд долларов, то есть за год он увеличился в 2,6 раза - на 160%. По итогам 11 месяцев 2022 года объем переводов из России в Армению вырос в четыре раза по сравнению с январем-ноябрем 2021 года, до $3,1 млрд, что составляет 306%.

При оценке денежных переводы учитывались транзакции через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов "Золотая Корона", "Юнистрим" и Contact.

Ранее сайт KP.RU писал, что с начала 2022 года переводы российских граждан в иностранные банки увеличился в два раза и составили 63,1 млрд долларов. По данным агентства, на иностранные счета в феврале 2022 года, после начала военной операции в Украине, было выведено порядка 4,3 млрд долларов, что стало максимумом за последние четыре года.