NYT: Власти США задумались о необходимости менять стратегию по передаче вооружения для Украины Фото: REUTERS

Вашингтон пришел к выводу о необходимости менять стратегию по передаче вооружения Киеву. Об этом пишет NYT.

Издание заявляет, что поставки танков стали наименее важной частью плана передачи Киеву вооружений, предположив переход Вооруженным силам Украины (ВСУ) к стратегии американской армии.

По данным источника издания, к подобному выводу пришли аналитики американского правительства после того, как увидели спутниковые снимки строительства российских оборонительных траншей. Собеседник издание заявляет, что в правительстве США указали на риск формирования «патовой ситуации» на линии боевого соприкосновения.

NYT, ссылаясь на американских правительственных экспертов, считает, что на следующем этапе украинского конфликта войска Украины сосредоточатся на попытке в скоординированной атаке прорвать оборонительные рубежи, используя разные типы войск, в том числе пехоту, танки и артиллерию, что является основой боевых операций американской армии.

Напомним, накануне отставной офицер американской разведки и бывший инспектор Организации Объединенных Наций (ООН) Скотт Риттер выразил мнение, что танки Abrams никогда не появятся на поле боя на Украине.