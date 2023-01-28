News 18: потерпевшие крушение Су-30 и Mirage 2000 пытались избежать столкновения в воздухе

Двое пилотов из трех выжили и доставлены в больницу с тяжелыми ранениями, один погиб при крушении истребителя Фото: REUTERS

В Минобороны Индии расследуют версию крушения истребителей Су-30 и Mirage 2000 ВВС. Предполагается, что пилоты старались избежать столкновения в воздухе, в результате чего совершили маневры, которые привели к ЧП. Об этом пишет телеканал News 18 со ссылкой на источники в военном ведомстве.

"Рассматривается версия, что самолеты могли столкнуться в воздухе", - сообщил собеседник телеканала. Также поясняется, что двое пилотов из трех выжили и доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

Напомним, два самолета Военно-воздушных сил (ВВС) Индии потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш. Разбились истребители Су-30 и Mirage 2000. Уточняется, что военные самолеты потерпели крушение во время тренировочных полетов. Также сообщается, что оба воздушных судна вылетели с базы Военно-воздушных сил Индии в Гвалиоре. О судьбе экипажей на данный момент не сообщается.