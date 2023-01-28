Турция заявила о готовности помочь Европе преодолеть энергокризис поставками СПГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турции может ежегодно поставлять в европейские страны около 40 млрд кубометров сжиженного природного газа, внося существенный вклад в преодоление энергетического кризиса в Европе. Такое заявление в субботу, 28 января, сделал министр энергетики республики Фатиха Донмеза.

По его словам, при соглашении европейских стран, стороны смогут «играть конструктивную роль в преодолении энергетического кризиса». «На сегодняшний день мы располагаем двумя терминалами для СПГ в море и тремя на суше, благодаря которым при необходимости можем обеспечить поставки в Европу», - приводит газета Sabah слова главы ведомства

Донмеза отметил, что Турция получает сжиженный природный газ главным образом из стран Персидского залива, а также из Алжира, Египта, Нигерии, а периодически из США, уточнив, что пять турецких терминалов для СПГ будут «особенно удобна для использования в летние месяцы» для обеспечения в том числе и для поставки газа в европейские страны.

Напомним, ранее аналитик Energy Aspects Амриту Сен заявила, что энергетический кризис в Европе может не закончиться и до конца 2024 года в связи с тем, что этот регион борется с устойчивым спросом и сокращением предложения.