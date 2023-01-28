Живущий в России французский советник Феррари заявил об экономической стабильности на фоне санкций

Французский советник Феррари отметил, что экономическая обстановка в России "не такая мрачная" из-за санкций Фото: REUTERS

Живущий в Москве советник из Франции Франк Феррари в подкасте на портале Lefrancais.press заявил, что последствия западных санкций в России не ощущается, экономика находится в стабильном состоянии. По его мнению, что экономическая обстановка в России "не такая мрачная": инфляция - под контролем и в равновесии с курсом рубля, продукцию западных брендов заменили другие товары, или же ввозят через третьи страны. В качестве примера советник привел французские компании, которые остались в стране и нашли параллельные каналы поставок.

Вместе с тем он отметил трудности с транспортными ограничениями. Перелеты в необходимую точку мира происходят через третьи страны. По его мнению, россияне разделяют позицию государства и взаимоотношения с иностранцами, относясь с пониманием. При этом возвращение французов на родину сопряжено с "болезненными трудностями", многие остаются без жилья и программ помощи, отметил советник.

Напомним, французский военный эксперт, волонтер и журналист Адриан Боке, который занимается освещением событий на Донбассе, подал в Москве ходатайство о признании его беженцем на территории России.

Боке рассказал, почему он хочет получить статус беженца, а затем - гражданина России. По его словам, он не приемлет поставок оружия Украине и ее поддержки со стороны Франции. В связи с этим он принял решение занимать сторону России в этом конфликте и противостоять Украине.