Bloomberg: ЕС закупил миллионы баррелей российского дизельного топлива перед началом действия эмбарго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нефтетрейдеры направляют миллионы баррелей российского дизельного топлива в Европейский союз преддверии начала действия эмбарго, которое вступит в силу с 5 февраля 2023 года. Об этом пишет Bloomberg.

«Импорт дизельного топлива в ЕС из России превышает средний показатель 2022 года. Танкеры всё еще находятся в пути, а до запрета осталось всего девять дней», - передает агентство.

Согласно данным Vortexa Ltd., которое приводит Bloomberg, за первые 23 дня января этого года страны Европейского союза импортировали из России свыше 600 тысяч баррелей дизельного топлива в день, что немного больше, чем средний объем импорта за прошлый год.

Сообщается, что несколько судов с миллионами баррелей дизельного топлива отправились в страны Европейского союза, где намерены быть до 5 февраля 2023 года. Об этом говорят данные ресурсов по отслеживанию движения танкеров.