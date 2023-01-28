Index: венгры в Закарпатье пытаются избежать массовой украинской мобилизации

Единственная возможность избежать призыва - дать взятку в 6-10 тыс. долларов, пишет Index Фото: REUTERS

Закарпатские венгры укрываются от массовой мобилизации в Украине. Об этом пишет венгерское издание Index со ссылкой на местных жителей.

"Те, кому поручено раздавать повестки или загонять ничего не подозревающих прохожих в автобус... Цель состоит в том, чтобы привлечь как можно больше людей на фронт", - говорится в статье. Уточняется, что среди уважительных причин отсутствуют основания по уходу за больными родственниками. Издание утверждает, что единственная возможность избежать призыва - дать взятку в 6-10 тыс. долларов.

Со слов местных жителей, недалеко от украинско-венгерской границы одного мужчину погрузили в машину и отправили на линию соприкосновения, когда он "мирно ехал на велосипеде".

Сообщается, что также в полицейскую машину погрузили мужчину после проверки документов. У него на руках оказалась повестка, после выяснения обстоятельств его забрали в ряды ВСУ.

Прежде венгерские издания писали о "критических" потерях в рядах ВСУ, которые вынуждают власти Украины регулировать процесс похорон и сообщения о погибших среди мирного населения. В связи с этим Украина прибегает к эксплуатации специальных рефрижераторных вагонов, один из которых был обнаружен на границе с Венгрией.

"По имеющейся на сегодняшний день информации, каждый из этих вагонов-катафалок имеет грузоподъемность 50 тонн, то есть может вместить примерно 500 трупов каждый", - писали СМИ о вагонах с трупами солдат ВСУ.