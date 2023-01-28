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НовостиЗвезды28 января 2023 12:10

Актер Гришковец прочитал свои рассказы участникам спецоперации в военном госпитале Новосибирска

Мероприятие прошло в формате дружеской встречи, отметили в Минобороны РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Актер Евгений Гришковец

Актер Евгений Гришковец

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Евгений Гришковец провел встречу с участниками специальной военной операции на Украине. Она состоялась в военном госпитале Новосибирска, сообщает Министерство обороны России.

«Евгений Гришковец посетил военный госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске и провел творческую встречу с участниками спецоперации. Мероприятие прошло в формате дружеской встречи, в ходе которой писатель общался с военнослужащими, отвечал на вопросы из зала, а также представил ряд авторских рассказов», – сказано в Telegram-канале ведомства.

После встречи актер поблагодарил присутствующих и пообщался с военнослужащими и врачами.

Напомним, в ноябре прошлого года артисты Московского театра Олега Табакова под руководством актера Владимира Машкова навестили раненых участников спецоперации и выступили перед ними. Встреча состоялась в филиале военного-клинического госпиталя имени Н.В. Бурденко в Балашихе.