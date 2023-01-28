Число курящих россиян сократилось втрое с 2009 года

Число курящих людей в России сократилось до 21% Фото: REUTERS

Число курящих людей в России сократилось втрое с 2009 года, то есть с 69% до 21% населения. Об этом сообщили в Минздрав России со ссылкой на статистические данные.

"По данным Росстата и GATS (глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака) в 2009 году распространенность курения среди мужчин и женщин составляла 69%. К настоящему времени - около 21%. И эти данные - официальные", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Число курящих людей в России сократилось до 21% Фото: соцсети

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение акцизов на сигареты и вейпы в стране.

Как следует из его текста, с 1 марта 2023 года минимальные ставки акцизов на сигареты поднимутся до 3536 рублей за тысячу штук, или 71 рубль за пачку, а в 2024-м – до 3678 рублей, 73 рубля за пачку, а в 2025 году – до 3825 рублей, то есть 76 рублей за пачку. Сейчас они составляют от 3467 рублей за тысячу штук, 69 рублей за пачку.