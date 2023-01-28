В МИД России призвали стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

В МИД отреагировали на вооруженное нападение на синагогу в Восточном Иерусалиме в 27 января 2023 года Фото: REUTERS

Эскалация напряженности между Палестиной и Израилем вызвала обеспокоенность представителей российского МИД, в связи с чем ведомство призвало стороны возобновить диалог и избегать односторонних действий.

"С глубокой озабоченностью воспринимаем подобное развитие событий. Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном 28 января 2023 года.

В МИД отреагировали на вооруженное нападение на синагогу в Восточном Иерусалиме в 27 января, в результате которого погибли семь человек. Накануне нападения в результате рейдов израильских военных на западном берегу Иордана погибли не менее девяти человек.

Российское дипведомство обеспокоено происходящими столкновениями Израиля и Палестины и призывают стороны к конструктивному диалогу.

Полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме. По словам представителя правоохранительные органов, среди задержанных есть родственники или знакомые открывшего стрельбу террориста, которым, как сообщается, оказался 21-летний житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри.

Напомним, в пятницу, 27 января террорист открыл стрельбу, когда люди начали выходить из синагоги в Иерусалиме. Погибли семь человек, а еще десять получили ранения. Как сообщалось, что местные правоохранители оперативно ликвидировали нападавшего.