В египетский порт Сафага прибыло судно с 63 тысячами тонн российского зерна Фото: Мария ЛЕНЦ

В египетский порт Сафага, расположенный на берегу Красного моря, прибыл сухогруз с 63 тысячами зерна из России.

Как передает Al-Youm Al-Sabia, пшеницу в Египет доставило судно PAREA под флагом Мальты. Ожидается, что российского зерно будет распределяться Министерством снабжения и внутренней торговли Египта.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика готова брать российское зерно, перерабатывать его в муку и затем направлять в африканские страны.

Как писал сайт KP.RU, благодаря развитию экономической зоны "Суэцкий канал", Египет может стать промышленным хабом для российских предприятий, в том числе, поставляющих зерно. Это может придать новый импульс углублению индустриальной кооперации между странами и стать для российских предприятий входными воротами на рынки ряда других стран африканского континента.