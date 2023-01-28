14 человек пострадали в разбившемся автобусе в Турции

В результате аварии с участием автобуса в Турции пострадали 12 иностранных туристов Фото: REUTERS

По предварительным данным, в результате аварии с участием автобуса в Турции пострадали 12 иностранных туристов в провинции Нигде центральной части Турции. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в местной полиции.

Как отметили в издании, автобус ехал из Стамбула в Каппадокию и перевернулся на одном из участков дороги, когда водитель не справился с управлением. В общей сложности 14 человек получили травмы, в частности, водитель и гид.

Медики доставили пострадавших в больницы. Отмечается, что состояние четырех человек врачи квалифицировали как тяжелое. Полиция продолжает расследование обстоятельств аварии. Данные о пострадавших туристах пока не распространяются.

Напомним, 1 июля 2022 года в Турции в провинции Мугла автобус с 29 российскими туристами попал в аварию. О ДТП сообщает агентство Ihlas. Авария произошла около 19:15 (совпадает с мск). Предварительно, пассажирский автобус врезался в бетономешалку, которая выехала из-за поворота. В результате столкновения транспортных средств автобус опрокинулся на бок.