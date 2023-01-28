Видео последствий намеренного удара ВСУ по больнице в ЛНР появилось в сети

Кадры разрушения больницы в Новоайдаре появились в сети Фото: REUTERS

Кадры разрушения в результате прилета реактивного снаряда в здание больницы в Новоайдаре, населенном пункте ЛНР, попали в сеть. В распоряжении "Комсомольской правды" оказался фрагмент видеозаписи.

"В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал", - говорилось в сообщении Минобороны РФ, о котором сайт KP.RU писал ранее.

Как уточнили в ведомстве, войска Украины нанесли удар по больнице из реактивной системы залпового огня HIMARS. В этом медучреждении гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев спецоперации оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим, отмечается в сообщении.

Все причастные за планирование и осуществление обстрела будут найдены и понесут ответственность, заверили в Минобороны.