Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен из-за сожжения Корана у посольства Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен в связи с акцией с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме, заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрем.

«События последних нескольких недель временно приостановили процесс. Правительство сейчас вкладывает все силы и время для того, чтобы мы продвинулись в этом процессе. Швеция надеется, что на саммите в Вильнюсе в июле этого года будет достигнуто соглашение о членстве в НАТО», – сказал он в интервью газете Expressen.

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил ранее разрешение провести возле посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он провел ее 21 января. До этого в центре Стокгольма прошла демонстрация против членства Швеции в НАТО и договоренностей с Турцией.

После этого Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств меморандума по вступлению в НАТО.

В пятницу, 27 января, Палудан сжег Коран рядом с мечетью в Копенгагене. Свидетелями инцидента стали журналисты агентства France Presse. Аналогичную акцию датский политик планировал провести у посольства Турции в столице Дании.