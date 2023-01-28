Депутат Закарпатья выложил в сеть фото карты региона в цветах флага Венгрии

Депутат Закарпатского областного совета Петеи удалил вскоре пост с картой региона в сети Фото: REUTERS

Депутат Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины Юдита Петеи разместил в соцсети карту части субъекта в цветах флага Венгрии. Об этом пишет местное издание "Мукачево.net".

Позднее депутат удалила свой пост на странице в Facebook, запрещенном в России; принадлежащем признанной в РФ экстремистской корпорации Meta. Тем не медиа сохранило опубликованную фотографию поста, изображающего половину Закарпатской области в цветах венгерского флага, и разместило у себя на сайте.

Напомним, сегодня, 28 января 2023 года, стало известно, что закарпатские венгры укрываются от массовой мобилизации в Украине. Об этом пишет венгерское издание Index со ссылкой на местных жителей.

Со слов местных жителей, недалеко от украинско-венгерской границы одного мужчину погрузили в машину и отправили на линию соприкосновения, когда он "мирно ехал на велосипеде".

Сообщается, что также в полицейскую машину погрузили мужчину после проверки документов. У него на руках оказалась повестка, после выяснения обстоятельств его забрали в ряды ВСУ.