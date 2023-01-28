Медведев назвал главу МИД Германии Бербок «полезной дурой» после ее слов о «войне с Россией»

Медведев назвал главу МИД Германии Бербок «полезной дурой» Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о «войне против России», назвав министра «полезной дурой».

«Броская фраза: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга». Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура?», – написал политик в своем англоязычном Twitter.

Напомним, во вторник, 24 января, глава немецкого внешнеполитического ведомства во время заседания в Страсбурге заявила, что европейские страны «ведут войну против России», призвав Европу вместе делать больше для Украины.

Тем временем в Германии все больше жителей требуют отставки министра иностранных дел после ее заявлений о «войне с Россией». С критикой Бербок выступили и некоторые германские политики, в частности генеральный секретарь баварского Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер. По его мнению, слова главы МИД ФРГ несут «огромный риск для безопасности страны», поскольку она фактически призывает ввязаться в конфликт на Украине.