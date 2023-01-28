Премьер Чехии Фиала подтвердил победу генерала Павела на выборах президента страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал армии Чехии в отставке Петр Павел победил на выборах президента страны, это подтвердил премьер-министр республики Петр Фиала.

«Поздравляю Петра Павела с избранием четвертым по счету президентом Чехии», – сказал глава чешского правительства на пресс-конференции.

По мнению Фиалы, Павел является политиком, который намерен не разъединять, а объединять общество.

Напомним, после подсчета голосов на 25% избирательных участках Павел лидировал во втором туре президентских выборов с 53,8% голосов. У его конкурента – бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша – было 46,2% голосов.

Как писал сайт KP.RU, во второй тур выборов президента Чехии вышли экс-председатель комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер страны миллиардер Андрей Бабиш. В первом туре Павел набрал 35,40% голосов, а Бабиш – 34,99%. По мнению экспертов, вне зависимости от того, кто победит, «пророссийских и прокитайских» высказываний, которые позволял себе действующий президент республики Милош Земан, из Чехии больше никто не услышит.