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НовостиВ мире28 января 2023 16:11

Премьер Чехии Фиала подтвердил победу генерала Павела на выборах президента страны

Павел стал четвертым по счету президентом Чехии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Чехии Фиала подтвердил победу генерала Павела на выборах президента страны

Премьер Чехии Фиала подтвердил победу генерала Павела на выборах президента страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал армии Чехии в отставке Петр Павел победил на выборах президента страны, это подтвердил премьер-министр республики Петр Фиала.

«Поздравляю Петра Павела с избранием четвертым по счету президентом Чехии», – сказал глава чешского правительства на пресс-конференции.

По мнению Фиалы, Павел является политиком, который намерен не разъединять, а объединять общество.

Напомним, после подсчета голосов на 25% избирательных участках Павел лидировал во втором туре президентских выборов с 53,8% голосов. У его конкурента – бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша – было 46,2% голосов.

Как писал сайт KP.RU, во второй тур выборов президента Чехии вышли экс-председатель комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер страны миллиардер Андрей Бабиш. В первом туре Павел набрал 35,40% голосов, а Бабиш – 34,99%. По мнению экспертов, вне зависимости от того, кто победит, «пророссийских и прокитайских» высказываний, которые позволял себе действующий президент республики Милош Земан, из Чехии больше никто не услышит.