Полянский считает, что США причастны к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты напрямую причастны к ракетному удару Вооруженных сил Украины по больнице в Новоайдаре Луганской народной республики, считает заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«14 гражданских убиты в больнице поставленными США ракетами. Это делает США напрямую причастными», – написал дипломат в своем Twitter.

Как отметил Полянский ранее украинские чиновники заявляли, что цели для ударов американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS согласуются с Вашингтоном. Удар по больнице в Новоайдаре он назвал гнусным военным преступлением.

Как писал сайт KP.RU, утром 28 января ВСУ нанесли ракетный удар по больнице в населенном пункте Новоайдар Луганской народной республики, в результате которого погибли 14 человек. Еще 24 человека получили ранения.

Украинские войска ударили по медучреждению из реактивной системы залпового огня HIMARS. В этой больнице гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим.