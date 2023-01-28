Британский полковник Кемп предупредил Зеленского о двух проблемах при масштабном наступлении России Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя большими проблемами, если Вооруженные силы России предпримут масштабное наступление, считает полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кемп.

В интервью газете Express офицер высказал мнение, что в случае наступления российских войск «у Зеленского будут две большие головные боли». Как заявил Кемп, Вооруженным силам Украины «придется защититься и в то же самое время организовать собственное продвижение». Сумеет ли украинская армия сделать эти две вещи вместе – большой вопрос, отметил полковник.

Напомним, ранее Кемп заявил, что Россия добьется успеха в Донбассе и на востоке Украины, даже несмотря на публикации западных СМИ об украинском конфликте.

Как полагает полковник британской армии, западные страны смотрят на украинский конфликт с точки зрения генерального штаба Украины, не обращая при этом никакого внимания на позицию Москвы. По его мнению, это зачастую искажает картину происходящего.