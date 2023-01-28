Минфин США обсудит с Турцией и ОАЭ последствиях обхода Россией санкций

США намерены пригрозить Турции и ОАЭ потерей рынков G7 из-за пренебрежения санкциями против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты намерены предупредить Турцию и Объединенные Арабские Эмираты о последствиях пренебрежения санкциями в отношении России, сообщает Министерство финансов США.

Как говорится на сайте ведомства, в воскресенье, 29 января, замглавы Минфина США Брайан Нельсон отправится с визитом в Оман, Турцию и ОАЭ, в рамках которого будет обсуждать меры по пресечению попыток России обойти санкции. В сообщении отмечается, что чиновник пригрозит потерей рынков, если эти страны будут уклоняться от применения санкций против РФ.

«Нельсон встретится с коллегами из правительств, а также с представителями предприятий и финансовых учреждений, чтобы сообщить, что лица и учреждения потенциально рискуют потерять доступ к рынкам G7 из-за ведения бизнеса с организациями, находящимися под санкциями или отказа от проведения надлежащей проверки для защиты от незаконных финансовых рисков», – заявили в Минфине США.