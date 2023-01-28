В ЛНР заявили об эвакуации всех людей из больницы в Новоайдаре после удара ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Все пациенты и весь персонал больницы в Новоайдаре Луганской народной республики эвакуированы из здания после ракетного удара украинских войск, заявил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Больница эвакуирована, МЧС разбирает завалы», – сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Мирошник назвал удар по больнице Вооруженными силами Украины жуткой историей. Как отметил экс-посол ЛНР в Москве, это уже второй целенаправленный обстрел больниц в этом году в республике. По его словам, Киев открыто наплевал на гуманитарное право и бьет по больным и раненым.

Как писал сайт KP.RU, утром 28 января ВСУ нанесли ракетный удар по больнице в населенном пункте Новоайдар Луганской народной республики, в результате которого погибли 14 человек. Еще 24 человека получили ранения.

Украинские войска ударили по медучреждению из реактивной системы залпового огня HIMARS. В этой больнице гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим.