Умер Александр Цирульников, бывший собственный корреспондент Гостелерадио СССР

Бывший собственный корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Бывший собственный корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников умер на 86 году жизни, сообщает пресс-служба главы Нижегородской области.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни известного нижегородского журналиста и писателя Александра Цирульникова. Он скончался на 86 году жизни», – говорится на сайте главы региона.

Александр Цирульников проработал на телевидении Горького (затем Нижнего Новогорода) в течение нескольких десятилетий. В разные годы он работал корреспондентом информационных программ, редактором и ведущим общественно-политических программ Горьковской студии телевидения. С 1987 по 1998 годы был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР, РГТРК «Останкино» и Общественного Российского телевидения в Горьковской области, а также собственным корреспондентом радиостанции «Маяк» в Волго-Вятском районе.