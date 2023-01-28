Пожар на строительном рынке «Синдика» под Москвой потушен Фото: пресс-служба управления МЧС по Московской области

Спасатели потушили пожар на строительном рынке «Синдика» в Московской области, сообщает региональное управление МЧС.

«В 20:55 пожар на строительном рынке «Синдика» в Подмосковье полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 39 единиц техники и более 150 человек», – говорится на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время причина инцидента устанавливается, выводы будут сделаны по результатам пожарно-технического исследования.

Напомним, на территории рынка «Синдика» горел склад со стройматериалами площадью 2 100 квадратных метров. Благодаря слаженной работе пожарных удалось предотвратить переход огня на соседнее здание, находящееся в нескольких метрах от возгорания. В МЧС не исключают, что причиной пожара мог быть поджог.

Ранее KP.RU писал о пожаре на складе у ТЦ «Отрада» в подмосковном Красногорске. Тогда огонь разгорелся на площади около 240 квадратных метров, обошлось без жертв.