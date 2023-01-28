В Польше украинец откусил женщине часть уха и угнал у нее машину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Польши задержала гражданина Украины, который откусил женщине кусок уха, а затем угнал у нее автомобиль.

Как передает издание Epoznan.pl, мужчина сначала повредил пять машин, после чего женщину, которая в этот момент находилась за рулем и остановилась, чтобы пропустить его. Украинец открыл дверь ее автомобиля, забрался в салон и откусил ей часть уха. Затем он выбросил женщину из машины и уехал.

Полицейские достаточно быстро задержали нарушителя, поскольку мужчина вскоре после угона автомобиля наехал на дорожный знак. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением.

Ранее жительница Польши поссорилась с украинской беженкой и выгнала ее из дома. Причиной ссоры, как объяснила хозяйка дома, стали пельмени.

Напомним, украинским беженцам, которые вернулись на родину из Польши, приходят письма с требованием вернуть ранее выплаченные пособия на несовершеннолетних детей. По словам бывших мигрантов, они, как и положено, известили социальные органы о том, что уезжают обратно на Украину, и после этого никаких денег от поляков не получали.