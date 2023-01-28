Москвичей предупредили о сильном тумане и гололеде ночью 29 января 2023 Фото: Иван МАКЕЕВ

Предстоящей ночью в Москве ожидается сильный туман и гололед, предупредили в столичном Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В период с 20 часов 28 января до 9 часов 29 января в Москве местами ожидаются туман с видимостью 200-700 метров, гололед, на дорогах возможна гололедица», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В департаменте жителям Москвы рекомендовали соблюдать меры безопасности, например, воздержаться по возможности от поездок на личном транспорте, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров на дорогах. Также москвичам посоветовали перед выходом из дома надеть нескользящую обувь с рельефной подошвой.

Ранее сайт KP.RU писал, что Крещение в Москве в 2023 году стало самым теплым с 2007 года. Столбик термометра зафиксировал 2,3 градуса тепла, в то время как в 2007 в это праздник было 6,3 градуса выше нуля.