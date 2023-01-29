Представитель Далай-ламы в России ушел с поста верховного ламы Калмыкии после включения в реестр иноагентов

Представитель Далай-ламы в России включен в список иноагентов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков*) сложил с себя полномочия после того, как был включен российским Минюстом в список иноагентов, пишет ТАСС. Омбадыков* также является представителем Далай-ламы в России.

Сообщается, что религиозный деятель, который является гражданином США, открыто высказывался против проведения специальной военной операции и в поддержку Украины.

Напомним, в июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который обобщает нормы законодательства об иноагентах.

Ранее Путин напомнил, что закон об иностранных агентах придумали не власти РФ. Он указал на то, что власти не требуют прекращения работы организаций, попавших в соответствующий реестр. Путин подчеркнул, что в России не будут вводить уголовную ответственность за иностранное финансирование, как это сделали в США.

Как писал сайт KP.RU, иноагентом может быть признан кто угодно - россияне или иностранцы, компании или физические лица, если они имеют поддержку из-за рубежа, находятся под иностранным влиянием, ведутполитическую деятельность, которая направлена против безопасности страны или собирают сведения о военно-технической деятельности России. Достаточно одного пункта.

*Включен в реестр иноагентов российским Минюстом.