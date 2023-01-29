Кадыров высмеял угрозы украинского националиста Карася ударить ракетами по Грозному

Кадыров высмеял угрозы украинского националиста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором высмеял угрозы украинского националиста Евгения Карася, который заявил, что Украина может нанести ракетный удар по Грозному.

«Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», - иронично ответил Кадыров в Telegram-канале на угрозы Карася.

Чеченский лидер заявил, что российская армия продолжит уничтожение нацистов на Украине и отметил, что российские снаряды достигнут своих целей, а украинские «останутся дома».

«И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», - резюмировал Кадыров.

О том, кто такой Евгений Карась, который призывал к убийствам по мотивам национальной ненависти, читайте здесь на KP.RU. В отношении Карася возбуждено уголовное дело в ДНР, он является лидером организации националистического толка, которая в России признана террористической.

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