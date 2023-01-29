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НовостиПолитика28 января 2023 22:43

Кадыров высмеял угрозы украинского националиста Карася ударить ракетами по Грозному

Глава Чечни пообещал, что российские снаряды долетят до украинских националистов
Мария ПАВЛОВА
Кадыров высмеял угрозы украинского националиста.

Кадыров высмеял угрозы украинского националиста.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором высмеял угрозы украинского националиста Евгения Карася, который заявил, что Украина может нанести ракетный удар по Грозному.

«Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», - иронично ответил Кадыров в Telegram-канале на угрозы Карася.

Чеченский лидер заявил, что российская армия продолжит уничтожение нацистов на Украине и отметил, что российские снаряды достигнут своих целей, а украинские «останутся дома».

«И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», - резюмировал Кадыров.

О том, кто такой Евгений Карась, который призывал к убийствам по мотивам национальной ненависти, читайте здесь на KP.RU. В отношении Карася возбуждено уголовное дело в ДНР, он является лидером организации националистического толка, которая в России признана террористической.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.