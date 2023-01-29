Поселок Благодатное в Донецкой области перешел под контроль российских военных

Российские войска освободили поселок Благодатное в Донецкой области. Фото: Александр КОЦ

Поселок Благодатное в Донецкой области, расположенный недалеко от Соледара, находится под контролем российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Благодатное под нашим контролем», - говорится в сообщении.

Напомним, Штаб теробороны ДНР заявил о полном освобождении Соледара 17 января 2023 года. Наступление велось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц назвал битву за Соледар крупнейшим поражением ВСУ со времен Мариуполя.

Тем временем российские военные поразили 86 подразделений ВСУ в 124 районах. На различных направлениях российскими войсками были уничтожены более 145 солдат ВСУ.

Также российские войска уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении. В ходе наступления ВС России нанесли там поражение трем бригадам украинской армии.

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