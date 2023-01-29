Пушков ответил на высказывание Бербок о войне с Россией поговоркой об уме и языке

Пушков прокомментировал заявление Анналены Бербок о конфронтации НАТО с Россией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы германского МИД Анналены Бербок о «войне НАТО против России». По мнению Пушкова, Бербок выразила мысли определенной части руководства стран Североатлантического альянса.

«Бербок сказала то, что хотела сказать. Оправдания ничего не меняют. Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у нее - на языке», - написал Пушков в Telegram.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о «войне против России», назвав министра «полезной дурой».

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок и бывшего канцлера Ангелы Меркель свидетельствуют о том, что Запад заранее спланировал войну против России.

Также сообщалось, что глава военного комитета НАТО Бауэр считает, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Военачальник назвал приоритетом НАТО перевооружение.