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НовостиПроисшествия29 января 2023 3:27

В Краснодаре пациент больницы напал на двух соседей по палате

Один из пострадавших умер
Мария ПАВЛОВА
Пациент больницы напал на соседей по палате, один из пострадавших умер.

Пациент больницы напал на соседей по палате, один из пострадавших умер.

Фото: Раиса ЮДИНА

В Краснодаре пациент больницы напал на двух соседей по палате. Один из пострадавших умер. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Пациенты все вместе лежали в палате, один из них нанес телесные повреждения двум другим пациентам. На следующий день скончался один из пострадавших», - цитирует ТАСС сообщение правоохранительных органов.

Сообщается, что, по предварительным данным, пострадавший пациент умер от заболеваний, которыми он страдал. Тем не менее, поскольку в результате нападения он получил травмы, правоохранительные органы проводят проверку. Второй пострадавший выписался из больницы и уехал домой.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина зарезал своего сына и бывшую жену, а потом покончил с собой.

Также сайт KP.RU рассказывал, как в Удмуртии соседи разрубили голову топором и подожгли женщину и ее 12-летнего сына. Убийство произошло из-за постоянных конфликтов.

Тем временем жительница Екатеринбурга объяснила, почему решила найти киллера, готового убить приятеля-бизнесмена.