Пациент больницы напал на соседей по палате, один из пострадавших умер. Фото: Раиса ЮДИНА

В Краснодаре пациент больницы напал на двух соседей по палате. Один из пострадавших умер. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Пациенты все вместе лежали в палате, один из них нанес телесные повреждения двум другим пациентам. На следующий день скончался один из пострадавших», - цитирует ТАСС сообщение правоохранительных органов.

Сообщается, что, по предварительным данным, пострадавший пациент умер от заболеваний, которыми он страдал. Тем не менее, поскольку в результате нападения он получил травмы, правоохранительные органы проводят проверку. Второй пострадавший выписался из больницы и уехал домой.

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