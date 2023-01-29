США предрекли «катастрофу» из-за поддержки Киева в украинском конфликте. Фото: REUTERS

Вашингтону и НАТО предрекли «катастрофический сценарий» из-за поддержки Киевва в украинском конфликте. Об этом говорится в материале иранского новостного телеканала Press TV.

Автор публикации отмечает, что Вашингтон легко разжигает региональные конфликты и выходит из них с огромными потерями. При этом обозреватель вспоминает опыт США во Вьетнаме и Афганистане.

«Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал «третьей мировой войной», - сказано в публикации.

Тем временем экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в некомпетентности, которая привела мир на край Третьей мировой войны. Трамп пообещал «вернуть мир через силу» в случае избрания его президентом в 2024 году.

Ранее на KP.RU сообщалось, что Пентагоне склоняются к возможности передачи Украине американских истребителей F-16.

Также сообщалось, что глава военного комитета НАТО Бауэр считает, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Военачальник назвал приоритетом НАТО перевооружение.