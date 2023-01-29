Что произошло в ночь на 29 января

Глава военного комитета НАТО Бауэр допустил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Такое мнение выразил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Также военачальник назвал приоритетом НАТО перевооружение и призвал страны альянса переориентировать промышленное производство на военную сферу.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил убеждение в неизбежности многополярного мира, отметив, что в будущем в мире будет существовать ряд влиятельных государств в Азии, Африке и Латинской Америке. Шольц заявил, что многополярность мира необходима для обеспечения сотрудничества друг с другом как можно большего числа государств.

В Израиле могут ввести смертную казнь за преступления, относящиеся к категории террористических актов. Такое предложение после ряда произошедших в стране терактов внес министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир. Министр также предложил упростить процедуру получения прав на ношение оружия для жителей Израиля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором высмеял угрозы украинского националиста Евгения Карася, который заявил, что Украина может нанести ракетный удар по Грозному. Чеченский лидер заявил, что российская армия продолжит уничтожение нацистов на Украине и отметил, что российские снаряды достигнут своих целей, а украинские «останутся дома».

Сильный взрыв произошел в городе Исфахан в центральной части Ирана на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны Ирана. В Минобороны Ирака сообщили, что взрыв произошел в результате неудачной атаки беспилотников.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в баллистических ракетах. В частности, речь идет о ракетах ATACMS, которую может нести РСЗО HIMARS, уточнил Зеленский. Украинские власти намерены приложить усилия, чтобы западные партнеры начали поставки Киеву этого оружия, добавил он.

Армия Германии столкнулась с дефицитом не только оружия, но и медикаментов из-за военной помощи Украине. Сообщается, что вооруженные силы ФРГ «пребывают в более плачевном состоянии, чем когда-либо».

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в некомпетентности и слабости, которые привели мир «на край Третьей мировой войны».

Вашингтону и НАТО предрекли «катастрофический сценарий» из-за поддержки Киева в украинском конфликте. Об этом говорится в материале иранского новостного телеканала Press TV. Автор публикации отмечает, что Вашингтон легко разжигает региональные конфликты и выходит из них с огромными потерями. При этом обозреватель вспоминает опыт США во Вьетнаме и Афганистане.