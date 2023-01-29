Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вакансиями

Мошенники стали размещать вакансии под видом работодателей Фото: REUTERS

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь злоумышленники размещают вакансии и ведут диалог с соискателем под видом работодателя. Об этом сообщил "Сбер" в своем телеграм-канале.

"Соискателя принимают, присылают ему договор и просят сказать номер карты, - уточнили в банке. - Новому сотруднику могут даже поставить рабочую задачу, чтобы вызвать доверие к компании".

Технически же используется стандартный прием – человеку приходит СМС-сообщение с кодом, который аферисты просят сообщить им. Если россиянин не заподозрит неладное и продиктует цифры, то с его банковской карты будут списаны деньги.

Как ранее писал сайт KP.RU. специалист по IT-безопасности и руководитель группы разработки IT-решений Дмитрий Зорев перечислил самые популярные способы мошенничества. Он призвал с особой осторожностью пользоваться сайтами знакомств, одностраничными лендингами и оформлять карты заграничных банков.

Напомним, телефонные мошенники стали активно использовать новую схему с повторными звонками для обмана российских пенсионеров. Об этом журналистам рассказал заслуженный юрист России, бывший глава уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Иван Соловьев.