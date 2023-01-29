40 тысяч человек вышли на митинг в Тель-Авиве против реформ правительства Нетаньяху

Десятки тысяч израильтян протестуют против реформ правительства Нетаньяху Фото: REUTERS

Десятки тысяч жителей Израиля стали участниками антиправительственных митингов в Израиле, организованных оппозицией в субботу, 28 января 2023 года. Как пишет газета Haaretz, только в Тель-Авиве участниками протестных акций стали 40 тысяч человек. Аналогичные мероприятия прошли в других крупных городах страны.

Вышедшие на улицы израильтяне выступают против реформ, проводимых правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также коррупции в органах власти.

Протестующие недовольны планами властей радикально изменить систему правосудия страны. Так называемая "юридическая реформа", активно продвигаемая Нетаньяху и его ближайшими соратниками, в частности, подразумевает ограничение полномочий Верховного суда страны по блокированию законов и решений израильского правительства.

Протестующие полагают, что принятие таких законов чревато проявлением авторитарных тенденций в стране и может привести к негативным переменам в израильской политике. При этом власти Израиля считают подобные предположения "политическими спекуляциями", которые не имеют вообще никакого отношения к реальной действительности.