Глава Total Пуянне предрек Европе дефицит дизеля и напряженную ситуацию на рынке газа

Европе предрекают ухудшение ситуации на газовом рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году Европа столкнется с нехваткой дизельного топлива и ухудшением ситуации на рынке газа. Такой прогноз озвучил глава нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне. Его слова приводит издание Bloomberg.

"Европа получит меньше российского газа, чем в 2022 году, и ей придется опять массово импортировать сжиженный природный газ (СПГ), - уверен Пуянне. - Ситуация снова станет более напряженной".

Как ранее писал сайт KP.RU, специалисты компании Vortexa выразили мнение, что Китай может стать крупнейшим поставщиком дизельного топлива в страны Евросоюза после вступления в силу запрета на импорт нефтепродуктов из России.

Эксперты оценивают возможный экспорт Китая от 400 до 600 тысяч баррелей в день на протяжении первой половины 2023 года. Вместе с тем они предупредили, что Пекин порой предпочитает заботиться об окружающей среде даже в ущерб прибылям от экспорта топлива.

Напомним, консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин рассказал, что Соединенные Штаты увеличили в прошлом году экспорт СПГ в Европу в 2,5 раза. Объем поставок вырос с 21,4 миллиона тонн (29 миллиарда кубометров) до более 53 миллионов тонн (72 миллиарда кубометров).