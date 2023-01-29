Напавший на супруга Пелоси извинился за "недоделанную работу"

Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Американец Дэвид Депейп, совершивший нападение на мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, извинился за "недоделанную работу". Его слова приводит телеканал KTVU.

"Я напортачил. Мне так жаль, что я не смог продолжить, - заявил Депейп. - Это моя вина, мне следовало подготовиться получше".

Как ранее писал сайт KP.RU, на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение, в результате которого пострадал ее супруг. Налетчика задержали. Им оказался Дэвид Депейп. Он признался в содеянном.

В качестве оружия злоумышленник использовал молоток, нанеся Полу Пелоси травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице. Сейчас он восстанавливается после операции.

82-летний Пол Пелоси управляет собственной компанией, связанной с инвестициями в недвижимость и венчурными капиталовложениями. Свою будущую супругу он встретил, будучи студентом; они поженились в 1963 году. У них – пятеро детей.