Российские танкисты на передовой оценили поставки танков НАТО Украине словами "шансов на нашей земле у них немного"

Танк Leopard 2 Фото: REUTERS

Российские танкисты прокомментировали сообщения о поставках западных танков Киеву. В беседе с военкором KP.RU Дмитрием Стешиным военные выразили уверенность, что "шансов на нашей земле" у этих танков немного.

"Первое, что берем за основу – "противника нельзя недооценивать". Будем находить к ним подходы, - рассказал один из танкистов. - Но, как мне кажется, у противника шансов на нашей земле немного. Зимы у нас суровые, но наша техника к ним приспособлена".

По его словам, помимо климатических условий есть и другие моменты, из-за которых Leopard 2, Abrams и другие западные боевые машины тут долго не протянут. Один из таких нюансов – необходимость стабильной поставки боеприпасов, технического обслуживания и ремонта.

"Нужна логистика, кучи запчастей. А боеприпасы? Как показывает моя практика, их поставка танкистам должна быть непрерывной, - уточнил собеседник. - Сколько здесь проработает западная техника без серьезных ремонтов? Ну, месяц".

Военные также прокомментировали заявление, что скоро у Вооруженных сил Украины (ВСУ) может появиться "рота танков Leopard". По их словам, над этим "можно только посмеяться", так как столь малое количество никак не изменит ситуацию на тысяче километров линии боевого соприкосновения.

Как ранее писал сайт KP.RU, полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что немецкие танки Leopard 2, которые собираются поставить Киеву, не смогут увеличить эффективность работы ВСУ, указав на то, что такая техника требует прикрытия, которое украинская армия не может сформировать.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, решение о передаче Украине танков Leopard 2 приближает Германию к непосредственному участию в конфликте с Россией.

"Все началось с того, что немцы заявили, что они готовы прислать каски, говоря, что они не пошлют летальное оружие, потому что это означало бы участие в конфликте. Теперь дело дошло до танков, и они уже говорят о самолетах", - отметил Орбан.

Напомним, представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц сказала, что обучение военнослужащих ВСУ управлению германскими танками Leopard 2 может начаться в конце января – начале февраля этого года.

Она пояснила, что для начала обучения управлению танками Leopard требуется только короткая предварительная подготовка.

24 января 2023 года телеканал ABC сообщил, что двенадцать стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение.