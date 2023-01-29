Володин: Ситуация на Украине говорит о страхе США потерять "свою колонию" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает, что ситуация на Украине и накачивание страны западным оружием показывает страх Соединенных Штатов потерять "свою колонию".

Он напомнил, что девять лет назад в результате госпереворота в Киеве власть перешла под внешнее управление Вашингтона.

- Тогда был установлен марионеточный нацистский режим. Для удержания на Украине своего влияния Штаты вместе с киевским режимом лишили людей политических прав и свобод ... Об украинском народе никто не думал. Страну разграбили. США всегда так поступали со своими колониями, - написал политик в своем телеграм-канале 29 января.

При этом Володин отметил, что сейчас украинская сторона превратилась в "полигон Вашингтона и НАТО" для испытания своего оружия и "обкатки" новых способов ведения боевых действий.

- Украинцы используются как расходный материал....Ситуация говорит о прямом участии США в боевых действиях, страхе потерять свою колонию, - заявил он.

Также спикер Госдумы акцентировал внимание на том, что СВО стала освободительной для жителей Украины и славянских земель от американских колонизаторов.

Ранее сайт KP.RU писал, что Соединенные Штаты желают устроить голодомор на Украине. Об этом заявлял Вячеслав Володин. Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о намерении направить на мировой рынок зерно из хранилищ Украины.