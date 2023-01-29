Мельник попросил Германию передать Киеву подводную лодку

Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Мельник обратился к Германии с призывом передать Киеву хотя бы одну подводную лодку. Соответствующая просьба опубликована в сети микроблогов Twitter.

Дипломат выразил мнение, что это поможет "выгнать российский флот" из Черного моря.

"Германия производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок, - написал Мельник. - Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря".

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Мельник призвал правительство ФРГ предоставить Киеву "все возможные виды вооружений". Украинский дипломат среди вооружений, поставки которых Украина незамедлительно ждет от Берлина, назвал боевые танки и дроны, истребители, военные корабли, подводные лодки и баллистические ракеты.

Напомним, немецкий политик Гауке Шульц резко отреагировал на требование Киева к Берлину о поставке списанных истребителей Tornado. По его словам, Украина их никогда не получит, так как Германия не желает "войны с Россией".

Андрей Мельник ранее был послом Украины в Германии. Это он придумал новое оскорбление для канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его "обиженной ливерной колбасой".