Польше предрекли "серьезные последствия" из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовая и военная поддержка украинской стороны от США окажет негативное влияние на положение Польши на политической сцене. Об этом говорится в публикации польского издания Onet.

В материале объясняется, что стратегия усиления Киева имеет и будет иметь "серьезные последствия, в том числе для Польши". Автор также убежден, что "нетрудно понять", что цель Америки - создать в Центральной Европе "очень сильное государство", которое будет союзником для Вашингтона.

- Данный сценарий - отчасти уже реализованный ... Киев получает без преувеличения гигантскую финансовую поддержку - это означает, что место Польши в европейской политической системе коренным образом меняется, - сказано в материале.

Происходящие изменения в долгосрочной перспективе способны оказать немалое влияние на отношения Варшавы со всеми составляющими этой системы: не только с Германией и Россией, но и с Украиной.

Ранее президент соседней с Украиной Польши Анджей Дуда произнес речь, которую начал с тезиса – мол, Украина – это "братское для Польши государство". При этом он сразу сделал акцент на том, что в ближайшем будущем между Польшей и Украиной больше "не будет границы". Он обосновал такую необходимость тем, что общая территория "позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу".