Полицейское подразделение в США распустили после избиения афроамериканца Тайра Николса Фото: REUTERS

В США в городе Мемфис (штат Теннесси) расформировали целое специализированное полицейское подразделение SCORPION. Его представители обвиняются в смертельном избиении 29-летнего афроамериканца Тайра Николса. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято после того, как начальник полиции поговорил с членами семьи погибшего, общественными лидерами и другими офицерами. Сейчас все пятеро темнокожих полицейских уволены, им уже выдвинули обвинения в убийстве задержанного гражданина.

Как уточняет агентство, SCORPION - особое подразделение полиции Мемфиса, которое в основном специализируется на борьбе с организованной уличной преступностью.

Напомним, инцидент случился еще 7 января полицейский патруль пытался остановить Николса за опасное вождение. Тот не подчинился требованию полиции. Началась погоня. Нарушителя задержали, вытащили из машины и начали избивать. В критическом состоянии мужчину доставили в больницу, где 10 числа он скончался. У него остался 4-летний сын.

После случившегося американский лидер Джо Байден опасается уличных беспорядков в стране после очередного убийства темнокожего полицией. В ряде городов уже начались протесты из-за гибели мужчины.