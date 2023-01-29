Умер Марат Садыков, министр здравоохранения Татарстана

Марат Садыков. Фото: Минздрав Татарстана

Умер Марат Садыков - министр здравоохранения Республики Татарстан. Он скончался в возрасте 53 лет. О кончине руководителя ведомства в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы РФ, бывший глава Минздрава республики Айрат Фаррахов.

- Потрясён ... Потрясен, что он ушел из жизни столь внезапно ...Марат Наилевич внес большой вклад в развитие татарстанского здравоохранения, хотел и мог сделать еще очень многое для отрасли ... Мои глубочайшие соболезнования, - написал политик в своем посте.

Напомним, Марат Садыков родился 27 января 1970 года. Он является заслуженным врачом Татарстана, лауреатом Госпремии республики в области науки и техники, а также Кандидатом медицинских наук. С 1996 по 2000 год Садыков замещал главврача горбольницы №18, а затем до 2008 года руководил онкодиспансером Казани. Позже, в 2018 году, он начал руководить Минздравом республики.

В 2021 году сайт KP.RU писал, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб в ходе учений в Норильске в возрасте 55 лет. Он умер, спасая жизнь человека.